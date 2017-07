Una bloguera de 23 años ha decidido llevar a cabo un experimento para compartirlo con sus seguidores: no lavarse el pelo en 30 días. Para ello, Alyse Bautingam ha aprovechado el tiempo durante el que está realizando la ruta de senderismo más larga del mundo, que va desde Georgia hasta Maine.

Esta bloguera es vegana, y durante el tiempo que está pasando rodeada de naturaleza ha aprovechado también para probar esta comodidad de no lavarse el pelo en 30 días. En el vídeo que ha publicado en su canal de YouTube comienza a explicar el tiempo que llevaba pensando hacer este experimento. Como cuenta, ya llevaba tiempo sin utilizar maquillaje, por lo que la idea de abandonar también el champú le resultó interesante.

Sin embargo, la experiencia no fue como esperaba. Aunque al principio se mostraba encantada cada vez que se cepillaba el pelodespués de solo enjuagarlo, días después vio que no era tan agradable como pensaba: «A partir de entonces comencé a no disfrutar del proceso. No me gusta la sensación de mi pelo».

«No está tan suave o liso y sedosa como quedaba cuando usaba champú y acondicionador», explica. «Está un poco seco y obviamente un poco aceitoso en la parte superior. Creo que en general no me gusta la sensación de mi pelo así»..

Esta bloguera afirma que cepillarse el pelo sin haberlo lavado con champú antes no es igual, pues se lo dejo rizado y nada suave.«Simplemente no es una textura agradable», dice.

Pero al final del video, Alyse revela que no está necesariamente dispuesta a rendirse, a pesar de estar «sorprendida» por lo mucho que no le gustaban los resultados.