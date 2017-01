Seguro que has escuchado infinidad de historias acerca de la lealtad y la empatía de los perros. Pero seas o no amante de estos animales domésticos, y por mucho que pienses que ya nada puede sorprenderte, el relato que hoy queremos compartir contigo te llegará al corazón. El blog Little Things da buena cuenta del emocionante suceso, que tuvo lugar en Vera (Almería) hace menos de dos semanas, el pasado sábado 14 de enero, y que ahora recoge un vídeo de YouTube.

Todo comenzó cuando una mujer encontró una perrita galga en los alrededores de un supermercado del pueblo. En el vídeo de YouTube, parecía desorientada y cojeaba a consecuencia de una herida en una de sus patas delanteras, de modo que decidió recogerla y llevarla a la clínica veterinaria más próxima. Fue allí donde la doctora Ellen Sobry advirtió de inmediato que la perrita estaba produciendo leche, indicio inequívoco de que necesitaba alimentar a una camada. El problema es que no había rastro de los cachorros, ni nadie los había visto en las cercanías del lugar donde había aparecido.

Las dos mujeres se pusieron manos a la obra. Tras realizar las curas y vendar la pata herida, regresaron al supermercado y dejaron que la perrita fuese en la dirección que quisiera, manteniéndola atada con una correa para poder seguir sus pasos. El animal no tardó en fijar un rumbo, pero el camino no fue corto. Dando muestras de un impresionante valor y un instinto maternal a prueba de bombas, se empeñó en avanzar y avanzar pese al estado de su pata delantera.

Después de una caminata de algo más de tres kilómetros, las mujeres percibieron que la perrita se alteraba al acercarse a un coche abandonado. Estaban a punto de llegar a su destino, el rincón donde había dejado a sus cachorros recién nacidos. Una de ellas sacó su teléfono móvil para filmar el entrañable momento en que la mamá se reúne con sus pequeños, nada menos que diez galgos.

Madre e hijos descansan y se recuperan en la clínica de Ellen Sobry. Además, la doctora se ha puesto en contacto con Ibizan Hound Rescue, un colectivo especializado en la rehabilitación de perros de caza abandonados. El objetivo es encontrar un hogar que acoja a cada uno de los cachorros en cuanto tengan edad suficiente para separarse de su madre. Todo un ejemplo de persistencia y valentía, como el del perro que esperó seis meses a la mujer que quería como dueña, una historia que publicamos hace algún tiempo en esta misma sección.