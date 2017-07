Seguro que has escuchado alguna vez aquello de que a un perro «sólo le falta hablar». El mejor amigo del hombre no habla, pero sí puede comunicarse y expresarse a través de sus acciones, que a menudo nos dejan sin palabras. En esta sección nos hemos emocionado con casos tan conmovedores como el de la valiente perrita coja que caminó tres kilómetros para rescatar a sus cachorros. Por eso nos encantan historias como la de Storm, un can que ha enamorado a Facebook tras lanzarse al agua para salvar una vida, la de una cría de ciervo.

El vídeo que muestra el momento se ha hecho viral después de ser compartido el pasado fin de semana por el colectivo Strong Island Animal Rescue League. Se trata de una asociación con sede en Nueva York que pretende «proteger, asistir y rescatar animales maltratados y abandonados» en su área de influencia. Como podrás ver en las impactantes imágenes, su misión fue muy distinta en esta ocasión: se trataba de ayudar a un animal salvaje en apuros. Por fortuna, allí estaba Storm.

Según ha contado el dueño del perro, Mike Freeley, estaban en mitad de un tranquilo paseo cuando ambos vieron algo que se movía en el agua. Antes de que él mismo pudiese reaccionar, Storm comenzó a nadar hacia ese punto. Mientras sacaba su teléfono móvil para filmar la escena, Freeley pudo advertir que se trataba de una cría de ciervo. La grabación muestra cómo el perro arrastra al pequeño con firmeza pero con cierto cuidado, tal como habría hecho con su propio cachorro.

En cuanto alcanzó la orilla, Storm se tumbó junto al cervatillo y trató de darle calor. De inmediato, Mike Freeley se puso en contacto con Strong Island Animal Rescue para ponerles al tanto de la situación. Lamentablemente, el ciervo estaba tan asustado como desorientado; y se adentró nuevamente en el agua justo cuando se presentó el equipo de rescate. Llegó así el momento de la intervención de un segundo héroe, Frankie Floridia, un voluntario que nadó hasta alcanzar la criatura para alejarla del peligro.

Esta historia ha tenido un final feliz. Aunque el cervatillo estaba herido, la ayuda apareció a tiempo para él y ya está a salvo, en pleno proceso de recuperación y con todas las atenciones que necesita. No tardará demasiado en reponerse por completo; y será entonces cuando se le busque un nuevo hogar.