Esta peculiar «receta de la fabada» realizada por un grupo de guardias civiles que se ha difundido por YouTube es probable que formara parte de una broma entre compañeros para pasársela entre ellos a través de Whatsapp. Pero algún infiltrado ha tenido la mala idea de filtrarla a quien no debía y las imágenes han acabado en la famosa red social.

Como era de esperar, a la Guardia Civil no le ha gustado nada que el vídeo, de poco más de un minuto, se haya hecho público. Como es obvio, creen que desprestigia al cuerpo e, incluso, piden sanciones para los agentes.

«Buenos días. Os vamos a mostrar cómo prepara la USECIC de Pamplona una buena fabada», comienzas las imágenes en las que se puede ver a un agente, sin que la cámara le enfoque a la cara. Simplemente a sus manos, que portan una lata de fabada aparentemente cerrada sobre el capo de un coche patrulla. Con la diferencia de que dentro hay un alijo de droga.

Se trata de hachís, marihuana y cocaína, a los que el agente se refiere sacásticamente como «Avecrem», «perejil» y «sal», respectivamente. Entre los protagonistas del vídeo, que está circulando por YouTube y otras redes sociales, se pueden escuchar risas.

«De primero vamos a echar un poquito de "avecrem" para darle sabor. De segundo un poco de MDMA que seguro que también va a gustar. Después un poco de "perejil aromático". Y ya por último echaremos un poquito de "sal" a gusto del consumidor», dice el agente de la Benemérita, que termina el vídeo bromeando sobre que en la siguiente emisión cocinarán «garbanzos, si puede ser».

Aunque sus identidades no se han difundido, a estos guardias civiles no les ha debido hacer tanta gracia enterarse de que les tengan localizados y de que el cuerpor va a abrir una investigación para decidir si esta broma merece ser sancionada o no.

Ha sido la televisión vasca EITB la que se ha hecho eco del vídeo del momento y se ha puesto en contacto con la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona. Se desconoce dónde y cuándo se grabó exactamente la incautación.