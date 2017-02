La cadena de restaurantes Burger King lanzó en Israel una campaña de San Valentín, el pasado 14 de febrero: un menú muy especial para parejas, mayores de 18 años, que no ha dejado indiferente a nadie. En una caja morada, los clientes que lo pidiesen encontraban dos hamburguesas, dos bolsas de patatas fritas y dos cervezas. Todo normal si no fuera porque el menú también incluía un antifaz, una pluma y un masajeador de cabeza, a modo de juguetes sexuales.

Inspirándose en el famoso «Happy Meal», el menú infantil de su compañía rival —McDonald's—, la cadena de comida rápida puso a la venta este menú para los rezagados que a última hora aún no habían hecho planes para la cena de San Valentín. La campaña cuenta además con un vídeo promocional que se ha hecho viral en Youtube. En él, la voz en off del narrador reza: «¿Comida de niños? Esto es para niños. Burger King presenta un menú para adultos con juguetes para adultos».

La campaña también se ha hecho viral en otras redes sociales como Twitter, donde algunos usuarios se lo han tomado a broma y otros dicen verlo como una señal de capitalismo exacerbado.

time to go to burger king and pick up my sex toys