Un usuario de Twitter @comunistx le envió un mensaje privado de broma a Pablo Iglesias sobre su lista de la compra pensando que contestaría un robot. Sin embargo, fue el propio líder de Podemos quien le respondió.

Este usuario tenía la posibilidad de entablar una conversación por Twitter con él, a través de mensajes privados, porque durante el congreso de Vistalegre II le llegó un comentario para que le votase. «No tiene los DM abiertos, solo con quienes hizo spam para que lo votaran cuando lo de Errejón el niño pequeño», explicaba en un tuit ante la reacción de las redes sociales.

Pablo Iglesias is my new personal assistant pic.twitter.com/LNO3BW7oK5