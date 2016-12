La muerte de Carrie Fisher no solo deja a muchos seres queridos, amigos, familiares y aficionados desolados por la pérdida. También a su amada mascota, Gary, para la que llegó a crear una cuenta de Twitter.

La cuenta de Gary ha seguido actualizándose en los últimos días a pesar de la gravedad de Carrie Fisher. Primero se publicó una imagen del animal mirando por una ventana con el siguiente mensaje: «Estaré esperándote aquí mismo, mami».

Ayer, tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de la actriz la cuenta de Gary volvió a actualizarse. Primero con el tuit: «La noticia más triste para tuitear. Mami ha muerto. Te quiero».

Saddest tweets to tweet. Mommy is gone. I love you @carrieffisher

Y después, otro tuit en el que se veía un montaje de varias imágenes de Fisher con Gary y el texto: «Siempre estaré a tu lado, pero lo mejor es que tú siempre estarás al mío».

I was always by your side but best of all you were always by mine. #RIPCarriepic.twitter.com/QgeOYdmmH2