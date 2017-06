Quizá alguna vez, paseando por una ciudad desconocida, haya llamado tu atención un edificio considerablemente distinto a los que le rodean. Si eres una persona curiosa o un enamorado de la arquitectura no habrás escatimado en esfuerzos para conocer cuál es la historia y la función del inmueble. Pero si eres un actor de éxito y fama en Hollywood, por ejemplo Tom Hanks, tal vez compartieses una foto en tus redes sociales y preguntases a tus seguidores qué creen que ocurre dentro de ese misterioso edificio.

This is the scariest building I've ever seen! WTF goes on inside?? Hanx. pic.twitter.com/nXeUI64rXm