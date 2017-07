Un adorable cachorro de husky siberiano ha cautivado a internet. Un vídeo compartido en Twitter por el fotógrafo inglés Stuart Rutherford en el que se va a este perro intentando pedalear al igual que a su dueña ha robado el corazón de muchos.

La grabación va acompañada de este mensaje: «Esa sensación sana cuando piensas que estás contribuyendo pero realmente no tienes idea de lo que estás haciendo». El animal, pese a intentar ayudar a su dueña, solo consigue despertar ternura.

That wholesome feeling when you think you are contributing but you really have no idea what you are doing. pic.twitter.com/80JzQKrdkH