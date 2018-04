Twitter El acertijo de los triángulos que enloquece a Twitter ¿Eres capaz de averiguar cuántos triángulos hay en esta imagen?

No hay muchas cosas más desesperantes que no conseguir resolver un acertijo que nos han planteado. En la era de la comunicación y los smartphones, muchos pierden la paciencia y recurren a Google para dar con las respuestas que no son capaces de encontrar por sí mismos. Claro que a veces todavía sucede que Internet no tiene la solución a determinado problema, tal como ha demostrado el usuario @jiteshpillaai con una divertida adivinanza que se ha hecho viral en Twitter.

La cuestión es aparentemente sencilla. ¿Cuántos triángulos hay en el dibujo? El post ha recibido más de 1.000 retuits y 4.000 'likes', así como centenares de respuestas. Sin embargo, la gran mayoría son incorrectas. Casi todo el mundo falla. La precipitación ha provocado que muchos de los que han contestado hayan cometido errores a la hora de contar las figuras. Prueba a echar un vistazo y buscar la solución. El problema no es complicado, pero quizá tampoco tan fácil como parece a primera vista.

La respuesta incorrecta más frecuente es '10'. Quienes optan por ella cuentan el triángulo principal y las nueve figuras que hay en su interior... sin percatarse de que sólo las de la fila superior son triángulos. Tanto en la central como en la inferior hay cuadriláteros. Entonces muchos pasan a decir '4'... pero tampoco aciertan. Hay bastantes triángulos más ocultos en la ilustración, pero conviene tomarse unos minutos para localizarlos todos.

Ha sido otro tuitero, @Digamber, quien ha dado con la solución y la ha explicado con total claridad. Como podrás ver, no hay trucos ni secretos. Tan sólo hay que poner a funcionar el cerebro para buscar todos los triángulos que podrían formarse combinando las diferentes piezas que hay dentro del principal. Si no has respondido lo primero que se te ha pasado por la cabeza, justo lo que hace la inmensa mayoría, seguramente hayas resuelto el acertijo: en el dibujo hay 18 triángulos. Ni uno más, ni uno menos.