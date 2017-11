Facebook El truco de una madre para dar medicina a su bebé que arrasa en Facebook No se desperdicia el producto y el bebé no sufre

Facebook y las redes sociales en general son el escenario ideal para compartir consejos y trucos que pueden hacer la vida más fácil. Esta semana, la enfermera y madre Helena Lee compartió desde su cuenta la manera que ha descubierto para darle medicamentos a su pequeño hijo.

En su publicación, que ha sido compartida más de 130.000 veces y ha recibido más de 48.000 reacciones, Lee cuenta que después de intentar por 24 horas darle el medicamento a su hijo, recordó un truco que le dio buenos resultados y por eso lo comparte en Facebook.

La idea es colocar la jeringuilla en la boca del biberón, para que el bebé beba de él como ya está acostumbrado.

«Para todas las madres: en las últimas 24 horas he intentado que Alfie tome su Calpol. Ha quedado todo untado, me lo ha escupido, hasta que recordé este truco. No se desperdició ni un poco y tampoco hubo lárgrimas» dice la publicación que se ha vuelto viral en Facebook.