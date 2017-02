La revolución digital lo ha cambiado todo, incluso la forma en que entendemos el amor. Cada vez son más los que recurren a medios modernos para buscar a su media naranja, o simplemente alguien con quien tener un encuentro ocasional. Seguramente hayas escuchado hablar de Tinder, una de las aplicaciones más populares para concertar citas. Su mecánica es muy sencilla: teniendo en cuenta el lugar donde estás, te muestra fotos de otras personas; y a través de un simple botón puedes manifestar si te gustan o no.

Una de las muchísimas usuarias de Tinder es la joven que puedes ver en la imagen sobre estas líneas. Se llama Jazz Egger, vive en Londres y tiene 20 años. Es modelo y periodista musical, según afirma en la bio de su cuenta de Instagram, con más de 23.000 seguidores. Y además de todo eso, está casi segura de ser la mujer con más pretendientes en la célebre app: más de 5.400 han hecho clic en el correspondiente botón para confesarle su interés en ella, tal como nos cuenta el blog Uproxx.

Lo curioso es que entre tantísimas solicitudes, Jazz todavía no ha encontrado el amor verdadero. Sólo responde a los mensajes de contacto más ingeniosos y no ha concertado más que veinte citas con otros usuarios de Tinder. En su perfil lo advierte con total claridad: "Lo siento, pero esto se me ha ido de las manos. No puedo seguir contestando a todo el mundo, sólo lo hago si tu mensaje es súper interesante. Espero que lo entiendas", explica. A pesar de todo, los pretendientes siguen lloviéndole.

La modelo cree que su éxito se debe a que viaja constantemente alrededor del mundo por motivos de trabajo. Al cambiar de ubicación, Tinder muestra su perfil a otros usuarios en la localidad en que se encuentra. De ese modo, Jazz ha recibido invitaciones y propuestas de todo tipo, incluso de músicos, actores y youtubers famosos. A través de la aplicación también ha conseguido contactos y ofertas de trabajo relacionadas con su ocupación profesional.

Cuando le preguntan por alguna situación curiosa, Jazz tiene un montón de casos entre los que escoger. Pero desvela que en cierta ocasión un hombre se ofreció a pagarle todos los gastos para invitarle a pasar una semana en su yate en Grecia, vuelos de ida y vuelta incluidos. Todo por tener una oportunidad con ella, la mujer más solicitada del mundo digital. "Por supuesto, rechacé la oferta", aclara. Hoy, 14 de febrero, seguro que no le faltarán candidatos deseosos de convertirse en su San Valentín.