El sorprendente truco para matar 8.000 mosquitos en dos noches

El verano tiene un montón de cosas buenas, pero también algún que otro inconveniente. Si nos ponemos a pensar en los problemas asociados a esta época del año, los mosquitos ocuparán un lugar destacado en cualquier lista. Lo sabe perfectamente quien pase sus vacaciones en un lugar en el que abunden estos insectos: son molestos, no tienen piedad y puede resultar de lo más complicado librarse de ellos. Si veraneas en una zona azotada por los mosquitos, seguro que te interesa la solución que aporta desde YouTube el canal GreenPowerScience.

Según Dan Rojas, autor del vídeo que puedes ver bajo estas líneas, basta con un ventilador industrial y un perro para derrotar a estos incómodos visitantes. Suena extraño, pero el youtuber señala que su mascota jamás ha sufrido daño alguno haciendo su papel de señuelo. Siguiendo esta estrategia, Rojas asegura que ha llegado a matar 8.000 mosquitos en tan solo dos noches.

Lo cierto es que el proceso sorprende por su sencillez. Dan Rojas coloca un ventilador a cada lado de la jaula donde duerme su perro Rocky, advirtiendo que otros animales como cerdos o gallinas pueden hacer el mismo trabajo. Los mosquitos acuden atraídos por el dióxido de carbono que el can emite al respirar, pero quedan atrapados en la corriente de aire. Para asegurarse de que mueren, Dan coloca mallas en cada uno de los ventiladores y los rocía con alcohol de frotamiento mezclado con agua.

¿Te preguntas por qué usa alcohol y no otro producto? Rojas no se deshace de cualquier manera de los mosquitos que mata, sino que los ofrece como suculento manjar a lagartos y hormigas. El alcohol se evapora, de forma que no hay riesgo de envenenar innecesariamente a los comensales. El youtuber explica que aquellos que no tengan animales en casa pueden recurrir a una botella de refresco ligeramente abierta o a dióxido de carbono en estado sólido (hielo seco) como alternativas.

Si no quieres gastar dinero en un ventilador industrial para plantar cara a los mosquitos, te contamos otro truco para mantenerlos alejados de ti durante este verano. Y en caso de que el problema esté localizado en tu automóvil, también podemos enseñarte a deshacerte de ellos. Lo importante es que las picaduras no te estropeen las vacaciones.