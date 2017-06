Una policía amamanta a un bebé que fue rechazado por su madre

Una policía de Argentina ha conmovido a las redes sociales tras alimentar a un bebé que fue rechazado por su madre.

El padre acudió a la comisaría con la pequeña en brazos para denunciar que había intentado entregársela a la madre pero ella no aceptaba aunque era el «horario acordado».

Ante los llantos incesables del bebé, Mónica Quijón quiso calmarla. «Al escuchar que la niña lloraba cada vez más entendí que tenía hambre y su padre no podía calmarla. Como soy madre de un bebé de 11 meses entiendo la situación, la cual me conmovió y estremeció. Al ser mi bebé lactante me ofrecí rápidamente a darle el pecho a la bebé», explica la agente.

Así consiguió que se durmiese y después la Jefatura de Policía de la provincia de Chubut, en el sur de Argentina, quiso compartir con todos sus seguidores de las redes sociales esta conmovedora solución.