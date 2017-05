La perfecta «venganza digital» contra los clientes que trataron mal a un camarero

Estás sentado en una cafetería o en un restaurante. Mientras esperas que alguien te atienda o justo cuando estás disfrutando tu consumición, algo atrae tu atención desde una de las mesas cercanas a la tuya. Se trata de alguien, una o más personas, que mantienen una conversación subida de tono con uno de los camareros, tratando con poca educación al empleado. Seguro que en alguna ocasión te has encontrado en esta situación y sabes lo desagradable que resulta ser testigo de ella. Pero... ¿alguna vez has hecho algo al respecto?

Por lo general tendemos a evitar inmiscuirnos en asuntos que no son de nuestra incumbencia, en casos como el que acabamos de describir. Sin embargo, también es frecuente que nos digamos a nosotros mismos que esa clase de gente debería recibir su merecido de algún modo. Un hombre llamado Khalil Sehnaoui decidió no quedarse de brazos cruzados y aplicar un correctivo a los molestos clientes. Su original venganza se ha hecho viral y está siendo aplaudida por camareros de todos los rincones del mundo.

¿Qué hizo Khalil? Es él mismo quien lo ha desvelado a través de Twitter, en una publicación que ha recibido más de 11.000 'retuits' y más de 33.000 'me gusta'. "En una cafetería. Las personas sentadas en una mesa junto a la mía son ruidosas y maleducadas. Acaban de encontrar el nombre perfecto para su nuevo negocio. He comprado el dominio web", ha desvelado. Esto quiere decir que, si los escandalosos emprendedores planeaban abrir la 'Zapatería Juanito', Khalil se hizo rápidamente con la propiedad de la dirección www.zapateriajuanito.com.

Coffee shop.



People next to me are loud and rude. They just found the perfect name for their new business.



I just bought the domain name.