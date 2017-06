La peculiar «nación» con 18.000 ciudadanos y ningún habitante

Si te preguntasen cuál es el país más extraño del mundo... ¿qué contestarías? Todo depende, por supuesto, de la laxitud que apliquemos a la hora de aceptar según qué 'países'. Porque si para el caso damos por válidas las micronaciones autoproclamadas, difícil será encontrar un ejemplo más curioso que el de Ladonia. Se trata de un pequeño territorio al sur de Suecia, en la reserva natural de Kullaberg. Tiene bandera, himno e incluso moneda e idioma propios. Presume de contar con 18.000 ciudadanos... aunque ninguno de ellos viva dentro de sus 'fronteras'.

En el blog Panarmenian encontramos más información sobre este insólito lugar. Su historia comienza en 1980, cuando el artista Lars Vilks comenzó a construir una escultura llamada 'Nimis' en Kullaberg, una zona protegida. Poco tiempo después, la obra fue descubierta por las autoridades suecas, que denunciaron a Vilks. Esto no impidió que en 1991 levantase otra escultura, llamada 'Arx'. Los sucesivos enfrentamientos y recursos en los tribunales llevan al artista a proclamar, el 2 de junio de 1996, la nación independiente de Ladonia.

La sorprendente declaración de Vilks no era otra cosa que una medida de protesta «en favor de la libre expresión y el arte», tal como señala la web oficial de Ladonia. A través de este medio se difunden también algunos datos cuanto menos llamativos. Se asegura que este 'país' cuenta con alrededor de 18.000 ciudadanos procedentes de más de 100 naciones distintas, aunque ni uno solo tiene fijada su residencia allí. Además, tiene divisa propia (el Örtug, equivalente en valor al euro), dos himnos, un idioma compuesto por sólo dos palabras y hasta una bandera.

Tal vez pienses que, dadas sus motivaciones, Ladonia es un estado exento de diplomacia. Nada más lejos de la realidad. En las primeras elecciones, en 1997, se resolvió que Ladonia sería una 'monarquía republicana': Ywonne I Jarl fue su primera reina y Fernando Rodrigues su primer presidente. Desde el 19 de septiembre de 2011, la reina es Carolyn I; y en la actualidad tiene 841 nobles y 125 ministros. Entre los ministerios hay algunos tan disparatados como el del Silencio, el de Desescolarización, el de Viajes Imposibles o el de Arte y Saltos.

De lo que no está libre Ladonia es de sufrir catástrofes y ataques. En diciembre de 2014, el huracán Sven golpeó con dureza a Ladonia, obligando a reconstruir una de sus edificaciones más carismáticas, la Torre de los Vientos. El pasado mes de noviembre un ataque intencionado calcinó parte de la escultura 'Nimis', la misma que acabaría provocando la creación de Ladonia. Pero a pesar de todo, a pesar incluso de no contar con el reconocimiento de ningún país, sus dirigentes lo tienen claro: «Ladonia prospera, crece y no puede ser derrotada por el fuego».