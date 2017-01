La peculiar ave nacida de un huevo comprado en eBay

Hacer compras a través de Internet es ya un recurso habitual para millones de personas. También en España, donde los últimos datos confirman el imparable crecimiento del comercio electrónico. Crece la demanda y también la oferta, de manera que en la red podemos encontrar prácticamente cualquier cosa que nos propongamos, incluso el producto más inverosímil o extraño que se nos pueda ocurrir. Prueba de ello es la historia de Charlotte Harrison, una 'youtuber' inglesa que adquirió un huevo de emú usando eBay y lo ha incubado con éxito en su propia casa.

Nadie tomó en serio a Charlotte cuando decidió encargar el huevo, tras verlo a la venta por 25 libras (unos 29 euros) en la conocida plataforma de compra-venta online. Pero esta joven madre residente en Bordon (Hampshire) se involucró al 100% en el desafío. Buscó información en Internet, leyó todo lo que pudo y visualizó decenas de vídeos. Por supuesto, compró una incubadora en una granja especializada. Durante más de un mes le proporcionó nutrientes y se preocupó de pesarlo, girarlo con frecuencia y controlar la humedad de la habitación en la que estaba.

Pero, convencida de multiplicar las posibilidades de supervivencia del emú, Charlotte no se conformó con eso. Desde el día 35 también trató de hablar con el huevo imitando la voz de un emú adulto. Cuando el pasado 5 de enero el ave rompió el cascarón, la mujer sintió un orgullo especial. «Siento un instinto de protección hacia él. Eso es porque lo he cuidado desde el principio hasta el final y el proceso tiene similitudes con el embarazo. Además, el sentimiento es mutuo, me sigue por la casa como si fuese su madre», explica Charlotte, que ha llamado Kevin al animal y comparte sus progresos a través de su canal de YouTube.

Como puedes comprobar en el vídeo sobre estas líneas, la familia Harrison ha acogido con los brazos abiertos a Kevin, que está totalmente integrado en su nuevo hogar. Sin embargo, son conscientes de que pronto tendrá que trasladarse a un espacio más adecuado para él. Los emús son aves no voladoras que pueden alcanzar dos metros de altura y más de 40 kilos de peso. Además, su naturaleza es nómada y activa, llegando a correr a velocidades próximas a los 50 kilómetros por hora. Su hábitat natural es Australia... pero por ahora, Kevin vive en un apartamento inglés.