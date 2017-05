¿Qué pasa con el jabón que no se usa en los hoteles?

Una de las mayores costumbres de cuando se entra a la habitación de un hotel, es revisar los enseres que se encuentran en el baño: champús, gel o cremas. Aunque lo que nunca falta, es el jabón.

Estas pastillas, no se suelen utilizar, y cuando se incorpora un nuevo huésped se suelen tirar. De modo que, cada día en los contenedores de los hoteles se pueden encontrar cantidades desorbitadas de jabones, mientras que otras personas, no tienen acceso a los requisitos mínimos de higiene.

Por este motivo, Shawn Seipler creó la fundación «Clean the world» con la intención de recoger y aprovechar los productos cosméticos que los hoteles arrojan a la basura tras un mínimo empleo. La tarea no fue fácil, porque los hoteles y oficinas de turismo no querían apoyar esta iniciativa. Pero aquellos que lo aceptaron, pagan 50 céntimos por habitación y año. Los responsables de los hoteles aseguran que tirarlos «es un requisito gubernamental para poder ser hotel de 5 estrellas», según recoge «La voz del muro».

A partir de las primeras pastillas de jabón recogidas, se hizo una fundición y se creó una pieza que se repartió en Puerto Rico. Así que con los fondos percibidos, Seipler escogió un espacio para realizar esta labor, contrató a varias personas interesadas en el proyecto y se estableció un sistema de mercancía y transporte.

«Una de cada cuatro muertes de los 16.000 menores de cinco años que fallecen al año, lo hacen por no disponer de medios adecuados para la higiene. Dolencias como diarrea o neumonía se transmiten fácilmente si la higiene no es adecuada. Eso significa que cada 15 segundos muere un niño en el mundo por no tener los productos necesarios para el aseo diario. Aún nos queda mucho trabajo por hacer», recalca. Aunque, en la página corporativa explican que desde 2009 han proporcionado más de 40 millones de pastillas de jabón a millones de familias a través de más de 115 países.

«Por ejemplo, nuestro jabón en el Programa de Escuelas en Kenia, lanzado a principios de 2016, ha logrado una reducción del 60% en las enfermedades relacionadas con la higiene para más de 4.000 niños de escuela primaria», exponen en su web.