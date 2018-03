El misterio de las señales que conducen a Narnia y la Tierra Media Aparecen letreros informativos que indican la dirección hacia lugares ficticios

BITACORAS.COM

Actualizado: 21/03/2018 08:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Imagina que, como cada mañana, estás conduciendo tu automóvil hacia tu lugar de trabajo, o quizá hacia el colegio de los niños. Te aproximas a una rotonda y a un lado de la carretera hay una señal informativa que detalla hacia dónde irás por cada una de las salidas. Es el mismo letrero que ves todos los días, pero adviertes algo inusual en él. Uno de los caminos promete llevarte a Narnia, el mundo de fantasía creado por C.S. Lewis. ¿Cambiarías tu rutina para intentar llegar al país custodiado por el león Aslan?

Como es obvio, ninguna vía sirve para viajar a Narnia, pero sí han aparecido misteriosamente unos cuantos letreros con apariencia real que ofrecen indicaciones para ir a este y otros lugares ficticios. Ha sucedido en los alrededores de Didcot, una pequeña localidad británica del condado de Oxfordshire. El caso se ha hecho viral después de que numerosas personas fotografiasen los carteles y compartiesen las imágenes en sus redes sociales, como Karl Harris en su cuenta de Facebook.

Además de Narnia, se han visto señales que apuntan a Gotham City, la ciudad que sirve de escenario para las aventuras de Batman. Otras muestran la dirección a tomar para llegar a la Tierra Media, donde J.R.R. Tolkien hizo vivir a hobbits, elfos, orcos y otros seres maravillosos. Si lo prefieres puedes probar a ir hacia el país de Nunca Jamás y buscar a Peter Pan, de acuerdo con la novela de J.M. Barrie. No falta la carretera para trasladarse a Emerald City, en la Tierra de Oz, aunque por ahora sólo Dorothy Gale ha conseguido presentarse allí.

Por el momento se desconoce el autor de la broma. Solo se sabe que ha hecho un trabajo realmente preciso, porque los rótulos tienen un aspecto absolutamente verídico. «He visto las fotos en Internet y fui a echar un vistazo, pero no conseguí llegar a la Tierra Media. Me preocupa que algún turista pueda conducir durante horas tratando de encontrar Gotham City. En realidad no se nota la diferencia, la tipografía es idéntica a la de las señales comunes», ha comentado con buen humor Jackie Billington, alcaldesa de Didcot.

Todo un sobresalto para una población de poco más de 25.000 habitantes en la que no suelen ocurrir cosas extraordinarias. Eso sí, por simpática que resulte la anécdota, el responsable podría ser castigado con severidad. «Lo investigaremos en cuanto el clima mejore. Aunque a nivel superficial sea divertido, es vandalismo y una distracción potencial para los conductores», explica el gobierno local, en un comunicado publicado por la BBC. Si el creador de la gracia quiere salir impune, no le quedará más remedio que esconderse en el país de Nunca Jamás.