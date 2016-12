Llega el Año del Gallo Rojo de Fuego

Si has nacido en alguno de los siguientes años: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017, sin duda, los próximos 12 meses serán muy positivos. ¡Bienvenido al Año del Gallo Rojo de Fuego! Piensa lo que quieres conseguir ne la vida y lo lograrás. Los gallos este año tienen todo al alcance de la mano. Por ello, confía en tus capacidades.

Sabemos que estás acostumbrado a ser el centro de atención y a destacar sobre el resto, siempre das lo mejor de ti y te esfuerzas al máximo, esto te ayudará a triunfar este año. Ahora bien, no intentes abarcar todas las tareas tu solo y deja que tus compañeros o amigos te ayuden para rentabilizar los esfuerzos al máximo. De esta forma, tendrás unos magníficos resultados aunque deberás ser paciente ya que los efectos no serán inmediatos. Ante todo, evita el orgullo.

Precisamente en este Año del Gallo Rojo, no es el momento de ser tan idealista. Si eres más realista y tienes los pies en la tierra podrás conseguir todos tus objetivos. Tienes 12 meses por delante, hay tiempo de sobra.

Amor

Pero, ¿qué pasara en el Amor? Si tienes pareja debes decidir si la quieres de verdad o si prefieres seguir en solitario tu camino. Si estas seguro de tus sentimientos es el momento de dar un paso más en tu relación, pero cuidado con los celos si tu pareja no te da motivos para desconfiar e intenta ser más receptivo.

Si a principio de año no tienes pareja, te espera una etapa con mucha vida social frecuentando muchas fiestas y ampliando tu círculo social con personas muy interesantes. No te impliques y selecciona bien porque oportunidades no te van a faltar. Mayo sera un mes clava para decidir si continúas con tu pareja o si no estas comprometido, quizás sea el momento de lanzarte a conquistar a esa persona especial. Ante todo, asegúrate de que es lo que necesita realmente tu vida.

Por otra parte, el verano será la época propicia para actuar. Incluso puede aparecer una persona del pasado, una relación anterior, una decisión que requerirá un concienzudo análisis. Y a finales del próximo año evita que los celos te jueguen una mala pasada, porque sin confianza no hay relación duradera.

Trabajo

En lo laboral será un buen año: puedes montar tu propio negocio y conseguir la estabilidad económica que buscas. Eres el mejor negociante del horóscopo chino, si te dedicas a las ventas estás de enhorabuena, conseguirás todos los objetivos que tengas fijados. Sigue esforzándote y lograrás todo lo que te propongas. Si tienes un día complicado ten más paciencia, no tires la toalla por un «calentón».

Dinero

Tu economía irá sobre rudas este año, una estabilidad que podrás aprovechar para empezar a ahorrar por si lo necesitas en el futuro. Evita pedir créditos, compra solamente lo que puedas pagar al contado.

Salud

Las alergias te pueden provocar algún problema respiratorio, consulta al alergólogo para ver cómo las puedes solucionar. Si fumas este problema se puede agrava, por lo que es muy importante que lleves una vida sana y cuides tanto tu tensión como lo que comes. Practica deporte y evita las grasas.