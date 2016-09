Los niños son capaces de hacer cosas increíbles, demostrando con frecuencia que pueden aprender más deprisa que los adultos y superarles en cualquier actividad. Pero como es obvio, esto no significa que cualquier ocupación o pasatiempo sea apropiado para un crío. Desde luego, salir de caza con el rifle al hombro con tan sólo 12 años parece cuanto menos prematuro, pero esa es precisamente la pasión de Aryanna Gourdin, una joven «depredadora» que ha desatado una intensa polémica en Facebook compartiendo fotos con los animales que derriba.

El blog Heavy nos cuenta la increíble historia de esta niña, originaria de un pequeño pueblo llamado Cove, en el estado norteamericano de Utah. Aryanna viaja por todo el mundo en compañía de su familia buscando lugares para cazar animales salvajes. Al final de cada jornada sube a su página de Facebook fotos suyas junto a los ejemplares que mata. La pequeña siempre posa con orgullo y su osadía le ha servido para crear una comunidad de 60.000 seguidores, pero también ha provocado que reciba cientos de insultos y graves amenazas.

Una de las últimas imágenes compartidas en Facebook muestra a la niña junto a una jirafa moribunda, en la última visita que hizo a África junto a su padre. La estampa ha causado una gran controversia, pero los Gourdin no han dudado en defender su afición. «Estamos orgullosos de ser cazadores y nunca nos vamos a disculpar por ello», ha asegurado Eli, el padre de la joven, «esa jirafa era problemática, porque era vieja y estaba consumiendo recursos que otras jirafas necesitaban para sobrevivir». Afirma, además, que la carne del animal será donada a orfanatos locales.

Aryanna reproduce casi al pie de la letra el discurso de su padre. «Es algo que aprecio y disfruto y me gusta que otras personas vean lo que he podido experimentar», explica en Facebook, convencida de que no hay nada de malo en su «hobby», «me encantan los animales, pero también la caza. Nunca voy a dejar de cazar. Soy una cazadora y no me importa en absoluto lo que la gente diga de mí, no voy a parar nunca». Además de jirafas, piezas impresionantes como ñus, cebras o impalas han sucumbido a las certeras balas de la joven.

Pero, por más que defiendan este particular estilo de vida, los padres de Aryanna podrían verse pronto en problemas debido a la afición de su hija. La pequeña ha salido de caza desde los 7 años y ha llegado a compartir una fotografía en la que puede verse cómo sostiene con sus propias manos el corazón ensangrentado de un animal, extremo que algunos consideran un atentado contra el bienestar infantil. Las primeras denuncias ya han sido presentadas y la familia podría tener que presentarse ante los tribunales para dar explicaciones.