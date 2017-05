Un león marino ataca a una niña en Vancouver

Una niña ha sido arrastrada al agua por un león marino que nadaba junto a los alrededores de un muelle en Richmond, Canadá. Un estudiante que estaba grabando al animal tuvo que saltar para rescatar a la pequeña.

La menor se encontraba con su familia en esta ciudad canadiense de Vancouver y al encontrarse con un león marino tan próximo decidieron acercarse para darle de comer. La joven se sentó en el pequeño muro que separa el agua del suelo del muelle, cuando el animal saltó, agarró a la niña y la arrastró hacia el agua.

Un estudiante universitario, Michael Fujiwara, estaba grabando al animal cuando vió lo que ocurrió. Enseguida le dio el móvil a alguien próximo, saltó al agua y rescató a la niña. Fujiwara después comentó en declaraciones a CBC News de Canadá que la «familia estaba en estado de shock», por lo que tuvo que actuar rápidamente.

Tras lo ocurrido, la familia de la menor junto a ella abandonó rápidamente el muelle sin ninguna lesión aparente, como comentó Fujiwara. Por otro lado, el directo de la Unidad de Investigación de Mamíferos Marinos de la UBC no culpa al animal de su comportamiento.

«Mi primera reacción al ver el vídeo fue pensar lo estúpidas que pueden ser algunas personas cuando no tratan la vida salvaje con el debido respeto», señaló. «Este es un león marino macho de California, son animales enormes, no artistas de circo, no están entrenados para estar al lado de la gente».

El Reglamento de Mamíferos Marino de Canadá estipula que las personas no deben de molestar a las especies marinas excepto cuando estas se encuentre pescando.