Una joven que sufrió bullying por sus verrugas aspira a competir en Miss Universo

La infancia y adolescencia de Evita Patcey Delmundo, 20 años, se resume en una enfermedad rara y numerosos casos de bullying. Por culpa de una extraña patología, su cuerpo y su rostro lucen llenos de verrugas. Cuando era niña, sus compañeros de clase la llamaban «monstruo» y la comparaban con las galletas «Chips Ahoy».

Ahora, Evita no solo se acepta, sino que se está reivindicando y aspira a competir en Miss Universo. Ha sido un proceso largo y en el que ha vivido momentos de dificultad. «Recuerdo a una profesora pidiéndole a dos niñas que no me dejaran sola durante el recreo y cómo ellas se decían: "¿Por qué tenemos que tratarla como a una princesa?". Eso me rompió el corazón. Les dije que no tenían que seguirme y se fueron inmediatamente. Básicamente, estaba sola», ha relatado en una entrevista.

Thank you miss universe official page 😁❤ Una publicación compartida de Ave Evita Patcey Delmundo💋 (@evita_delmundo) el 23 de Jun de 2017 a la(s) 7:02 PDT

Sus padres la cambiaron de colegio, llevaron su educación con mimo y un campamento religioso apuntaló su autoestima. Antes de ese cambio de actitud se planteó pasar por el quirófano, pero ya no le hace falta. «Aprendí a amarme y a comunicarme con los demás», ha dicho en una entrevista a Tenn Vogue. «Ahora estoy agradecida de no haber cambiado nada», asegura.

Evita se ha inscrito en Miss Universo Malasia 2018 y quiere compartir su ejemplo con todo el mundo. Por el momento, ya tiene 50.000 seguidores en Instagram que dan fe de la nueva Evita, que no solo no se esconde sino que se muestra al mundo tal y como es.