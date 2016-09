Seguro que conoces a alguien que publica un montón de imágenes cada día en sus redes sociales, como si pretendiese retransmitir su vida en directo. La cantidad de información que cada uno comparte es una elección personal, pero los problemas pueden surgir cuando no se respeta la privacidad de otro individuo... incluso si se trata de un familiar directo. Tanto es así que una joven de 18 años ha decidido denunciar a sus padres por publicar fotos de su infancia en Facebook.

El insólito caso, que conocemos a través del blog The Next Web, se ha producido en el estado austriaco de Carintia. Al parecer, la adolescente se ha cansado de que sus progenitores no tomen en serio sus advertencias y suban reiteradamente a Internet fotografías de cuando era un bebé. Se trata de las clásicas estampas familiares del cambio de pañales o las primeras papillas, que los padres han compartido con sus contactos sin la autorización expresa de su hija.

Lo cierto es que no se trata de un par de imágenes, sino que son alrededor de 500 las que han causado el hartazgo definitivo de la joven. «No entienden de vergüenza ni de límites. Les da igual si es una foto mía sentada en el váter o una en la que se me ve completamente desnuda en la cuna. Cada etapa de mi vida ha sido fotografiada y publicada», ha explicado la denunciante, en declaraciones publicadas por medios locales.

La mujer insiste en que exigió a sus padres que retirasen las fotos en repetidas ocasiones, encontrando siempre la negativa por respuesta. El sorprendente argumento de los progenitores consiste en que fueron ellos quienes tomaron las fotografías, por lo que consideran que tienen los derechos de las mismas y la la libertad absoluta para publicarlas donde les parezca oportuno. La falta de acuerdo ha provocado que el caso termine en los tribunales, que serán los que decidan quién tiene razón el próximo mes de noviembre.

El abogado de la denunciante, Michael Rami, está convencido de que su cliente tiene muchas posibilidades de salir victoriosa, ante la evidencia de que las imágenes compartidas en Facebook perjudican su derecho a la privacidad personal. En algunos países europeos como Francia se han endurecido recientemente las leyes al respecto, estableciendo fuertes multas e incluso penas de prisión para los padres que violen la intimidad de sus hijos a través de las redes sociales.