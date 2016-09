Gianluca Cervara contactó con la policía después de que su mujer, la ex Miss Ucrania Anna Zaiachkivska, desapareciera poco después de la boda. Pero poco tiempo después Cervara descubrió la verdad gracias a un «selfie» de su mujer publicado en Instagram en el que aparecía con otro hombre en un hotel de cinco estrellas junto al texto #Freedom (libertad).

Cervara ha decido demandar a su mujer tras conocer la verdad por romper el acuerdo prematrimonial que firmaron y por robarle 5.000 dólares y un teléfono móvil.

El propio marido comentó en Instagram la publicación de su, de momento, mujer: «Vaya, casada se escapa sin decir nada y con una dirección falsa en Nueva York».

Por otra parte, Anna ha querido dar su versión de la historia tras ser «descubierta» en Instagram y ha explicado que se fue porque su marido «le había levantado la mano» y no le había prestado atención cuando ella padeció dolor de cabeza durante semanas.

Según la modelo, «la primera vez que esto pasó me fui a casa de mis madres en Ucrunia y no les dije a nadie lo que estaba pasando. Él vino y yo le di una segunda oportunidad, pero durante una pelea él me escupió en la cara y no puede más».

Sin embargo, Cervara niega las acusaciones y dice que su mujer está trabajando en Nueva York como modelo y «no es la persona que pretende ser». Además, añade que «tiene un montón de fotos bonitas en Instagram en hoteles de cinco estrellas posando con otros hombres. No parece muy infeliz».