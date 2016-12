Horóscopo chino 2017: predicciones signo por signo

Los que han nacido en 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

Si te preocupa el bolsillo, algo muy frecuente durante los últimos cursos, 2017 va a ser tu año. Llegan meses de negocios y lo importante transcurrirá en lo laboral y en lo económico. Será tiempo de hacer balance y de buscar el equilibrio pero para ello no podrás dejar de trabajar. Quien siembra, recoge. Y eso la rata lo sabe de sobras. No olvides dejar el pasado a un lado y centrarte también en el presente. No seas caprichoso pero sí ambicioso.

Este mismo presente será importante en el amor. La timidez no es buena aliada y tienes que aprender a desprenderte de ella. Sonríe, vive y ten claras tus aspiraciones para poder alcanzarlas. No dudes, guíate por la felicidad. El año será bueno en el amor si sacas a la luz todo lo que puedes ofrecer a tu pareja. Y en caso de no tenerla, déjate ver y deja que te descubran. Si una relación falla, este año te recompensará con otra que comience. El amor en 2017 será verdaderamente estacional. En invierno la cosa puede flojear, no le agobies. Y en verano podrás reforzar la relación. El diálogo será clave.

Recuerda que eres inteligente, una faceta de tu vida que tienes que tener presente en todo momento. Las ratas son curiosas, carismáticas y saben pensar. Guíate por esos instintos, te irá bien. También en la salud, aunque te iría mejor si en vez de tantas grasas comes más verduras y frutas. Tu cuerpo te lo agradecerá y te servirá para mejorar en el amor y en la imagen que presentas ante los demás.

No tengas prisas. Sé paciente y aprende a llegar a la meta. Quien algo quiere, algo le cuesta.