Un hombre contrae una impresionante infección en un pie por no ducharse con chanclas en el gimnasio

Un hombre en Texas cogió una impresionante infección en la planta del pie al ducharse descalzo en un gimnasio. La persona, que no ha sido identificada, dice que en un primer momento pensó que era una verruga corriente pero que la preocupación comenzó cuando la herida se fue extendiendo por todo el pie y desarrollando heridas abiertas. A pesar de intentar todo tipo de remedios caseros para curar las heridas, estas no dejaron de crecer.

El hombre debe someterse a una cirugía de injerto de piel utilizando escamas de pez. Ha compartido unas fotografías de su pie a través de las redes sociales para advertir y concienciar a la gente de los peligros a los que se exponen al ducharte descalzo en los gimnasios. El protagonista de esta historia estaba entrenando para un maratón en su gimnasio local. «Hubo algunas ocasiones en las que no llevaba las chanclas, pero me bañaba de todas formas porque no quería volver al trabajo sudoroso y maloliente», dice al explicar que acudía a hacer ejercicio en su hora de descanso para la comida.

Pie infectado - KTBZ-FM

Al principio notó un leve picor que fue en aumento y comenzaron a aparecer las heridas. Los médicos le informaron de que había contraído el virus del papiloma humano (VPH). «No queriendo afectar a mi entrenamiento, me dieron el alta y dejaron que me fuese del hospital con una simple pomada para curar la herida», explica el afectado a través del programa de radio KTBZ-FM. «Probé cinta adhesiva, cáscaras de plátano, vinagre y otros tratamientos de acido, todos ellos sin éxito. No fue hasta después de la carrera, aproximadamente seis meses después, cuando acudí a un especialista».

Le trataron como si de una verruga se tratase, pero entonces el virus comenzó a propagarse y la verruga pronto se expandió y se convirtió en cinco. «Toda mi piel estaba inflamada y el dolor era tan agudo que no podía ni caminar. Ni siquiera podía poner la pierna en vertical porque la sangre llegaba al pie y me provocaba un hinchazón y un dolor insoportable», explicó.

Pie infectado - KTBZ-FM

Después de varios meses de sufrimiento, el afectado decidió someterse a una cirugía el pasado mes de febrero. Dos meses después de la operación, los médicos aseguran que ha mejorado notablemente pero que, aún así, necesitará un reposo de al menos un mes más hasta que pueda volver a caminar con normalidad.

Tras el calvario, el hombre ha decidido utilizar su experiencia para advertir a la gente a no cometer su mismo error. «Hagan el favor de usar chanclas en cualquier área pública donde haya agua. Este virus se desarrolla en estos lugares».