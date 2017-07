Cada vez que abres Facebook, en tu 'timeline' se acumulan decenas de vídeos. Desde bromas con cámara oculta y situaciones divertidas hasta noticias, sin olvidar recetas de cocina, deportes, entrevistas... El contenido audiovisual es cada vez más abundante y variado en las redes sociales. Pero si tuvieses que adivinar cuál es el vídeo más visto de la historia de Facebook, o por lo menos cuál podría ser su temática, probablemente no apostarías por una compilación de consejos para ordenar mejor tu ropa.

Así es. Se trata de un vídeo de poco más de minuto y medio de duración en el que se nos muestran, de manera rápida y práctica, siete originales trucos para evitar el caos en nuestro armario. Fue compartido el pasado 18 de mayo en la página Blossom y desde entonces acumula más de 335 millones de reproducciones. El canal es todo un referente para los incondicionales del 'do it yourself', aficionados a exprimir al máximo los recursos que encuentran en casa. El vídeo también fue subido a YouTube, donde suma otras 86.000 reproducciones.

Crear un dispensador para ropa interior, doblar rápidamente camisetas, exprimir al máximo el espacio en la barra de nuestro armario ropero, organizar mejor el cajón de los calcetines, utilizar las perchas sin que dejen marcas en la ropa, evitar que las blusas se deslicen en las perchas y conservar perfectas unas botas altas. Eso es lo que este vídeo nos enseña en sus 97 segundos de duración. Tanto ha triunfado que ha sido compartido cerca de 11 millones de veces, acumula casi 2.5 millones de 'me gusta' y tiene más de 166.500 comentarios.

El poseedor del récord anterior en Facebook, con 332 millones de reproducciones, era una broma con cámara oculta basada en la película 'The Ring'. En YouTube, el vídeo más visto de todos los tiempos continúa siendoel videoclip de 'Gangnam Style', de Psy, con más de 2.800 millones de visitas. En Twitter se batió recientemente la marca del tuit más retuiteado de la historia. Un joven que inició una campaña para conseguir nuggets gratuitos durante un año consiguió superar a Ellen Degeneres y su célebre selfie en la gala de los Oscars de 2014.