¿Existe el amor eterno? Es complicado responder esa pregunta, pero de lo que sí tenemos pruebas es de que existen amores al menos tan largos como las vidas de quienes los sienten. En esta sección hemos compartido algunos casos de este tipo, como el de Jack Potter, que leía diarios a su esposa Phyllis para luchar contra la demencia; o el de George y Dorothy Doughty, que no soportaron estar separados después de 68 años juntos. Hoy te traemos otra entrañable historia que ha conmocionado a los usuarios de Facebook en los últimos días.

Un relato que parte de una fotografía, la que puedes ver sobre estas líneas. Compartida en la página de FacebookLove What Matters, en una semana acumula casi 140.000 «likes» y ha sido compartida por cerca de 30.000 usuarios. Tal como ves en la imagen, se trata de un anciano que ayuda a comer a su esposa, algo que ya de por sí es un hermoso gesto de amor. Sin embargo, hay mucho más detrás de esta escena, tal como ha contado la persona que tomó la foto utilizando su teléfono móvil.

«Vi esta pareja de ancianos mientras comía una hamburguesa con queso, pensé "¡qué dulces!" y continué con lo mío», explica el improvisado narrador. No se dio cuenta de que el hombre estaba asistiendo a la mujer, llevándole trozos de comida a la boca, hasta que echó un segundo vistazo. «Durante toda mi vida he anhelado tener un amor tan fuerte como ese», confiesa. Por eso, cuando el abuelo se incorporó para tirar a la basura los restos de la cena, no pudo evitar acercarse a él y preguntarle cuántos años llevaba junto a su pareja.

«Me miró y me desafió a acertar su edad, pidiéndome que no tirase intencionadamente por lo bajo. Después de unos cuantos intentos me dijo que tenía 96 años y que su esposa, de 93, sufría Alzheimer. Me contó que esa era su noche de cita. Y que si continuaban hasta junio... ¡celebrarían 75 años de matrimonio!», desvela el testigo de esa estampa de amor, sin ocultar su emoción por haber tenido el privilegio de presenciarla y de intercambiar algunas palabras con uno de sus protagonistas.

«Llegar hasta el final con la persona con la que empezaste es una de las cosas más gloriosas que se pueden conseguir en este mundo. ¿Puede haber mayor bendición que esa para una pareja de enamorados? Compartir un amor profundo, un vínculo que no haga más que crecer con los años y con el paso del tiempo. Eso sí es hermoso», concluye, arrancando muchas sonrisas y alguna que otra lágrima a los miles de usuarios de Facebook que han disfrutado con esta historia.