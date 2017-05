Una bloguera de 28 años ha compartido en Facebook el vídeo en directo del parto de su hija, y más de 62.000 personas lo han seguido. Sarah Cantwell comenzó la retransmisión a las 5 de la mañana, momento en el que se puso a dar a luz a su segunda hija, Maeve Elizabeth, tal como publica «The Mirror».

El vídeo de Facebook muestra a la bloguera en el suelo de su domitorio, mientras la comadrona la ayuda a dar a luz. Mientras, la bloguera explica el momento en el que había roto aguas y cómo fueron las primeras contracciones. Una vez acabado, esta bloguera se refirió al nacimiento como «el más perfecto —era todo lo que quería».

Además, mientras la bloguera transmitía el parto en Facebook, su hija Rosalie, de dos años, dormía felizmente en la habitación de al lado, sin saber que su madre estaba dando a luz a otra niña.

Más de 62.000 usuarios se conectaron a Facebook para ver cómo esta bloguera daba a luz a su segunda hija. Sin embargo, Sarah Cantwell ha asegurado que no esperaba que tuviera semejante repercusión: «Quería grabarlo para mí de todos modos, y, obviamente, no me daba cuenta de antemano de lo rápido que iba a ser, pero yo esperaba mostrar a la gente que se puede tener una buena experiencia de parto».

Dar a luz en su casa, explica, ha sido una experiencia mucho más relajada de lo que pensaba. Además, confiesa, el parto de su primera hija en el hospital le resultó más estresante.