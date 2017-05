Suraj, es un hombre se dedicaba a grabar a chicas jóvenes en el metro. Afortunadamente, hace un días, una de sus víctimas «lo pilló» gracias al reflejo del cristal.

Uma Mageswari, que vive en Singapur, estaba el pasado 13 de mayo en el metro cuando se dio cuenta que un hombre la estaba grabando con su móvil. La joven observó cómo la enfocaba con su dispositivo y su propia imagen se reflejaba en el cristal del vagón.

No obstante, decidió, que en vez de cambiarse de sitio, denunciaría a Suraj y también lo grabó. A su vez, avisó al personal de transportes y a la policía de Singapur. Gracias a esta acción, descubrieron que Suraj tenía varios vídeos parecidos en el móvil. El hombre se disculpó por la situación y alegó que solo veía a la chica «como a una hermana».

Además, Mogeswari, compartió su experencia en Facebook: «Este es un vídeo que había grabado el sábado a las 7.40 pm del 13 de mayo 2017, después de coger el tren en Outram mrt. Iba hacia Harbourfront para encontrarme con un amigo. Este tipo se sentó en el asiento de en frente mía, aunque el vagón estaba casi vacío. Luego cogió su teléfono y creo que el resto habla por sí mismo una vez que ver el vídeo.

El idiota no se dio cuenta de su locura obviamente. Hice mi propia grabación de él y no entendió por qué me enfadé. El personal de mrt era de lo más servicial y el SPF llegó a la escena en cuestión de minutos. Tras una investigación más profunda de este tipo se encontraron varios videos similares, aunque me dicen que eran más obscenos.

El nombre de este hombre es Suraj. Este imbécil tiene un pase de empleo. Tenía una gama de excusas para sus deplorables acciones. Su último intento débil de una disculpa fue que 'yo era como su hermana'.

Estoy publicando este episodio para el público en general para servir como un elemento de disuasión para otros idiotas. Por favor, esté atento a su entorno y nunca tenga miedo de hablar en contra de tales actos que pueden ser cometidos en su contra u otros a su alrededor.

Usted no tiene que ser una víctima de sus circunstancias. Nunca»