Pocos acontecimientos podrían causar mayor aflicción en Chris, el protagonista de esta «guerra» entre hermanos, que el hecho de que le hayan borrado su partida de Pokémon Go. Cuando se dio cuenta de que la popular aplicación había desaparecido de su teléfono móvil, el pequeño comenzó a redactar mentalmente una lista de posibles sospechosos. No tardó demasiado en encontrar al culpable. Su hermana, Lala, que no dudó en subir a Facebook la reacción del joven, se vio obligada a admitir su culpa.

Las excusas de la chica, que no pareció mostrar demasiadas muestras de arrepentimiento, no terminaron de convencer a su hermano menor, que no entendía por qué le había podido hacer tal jugarreta: «Me decepcionaste», le llega a decir en el vídeo de Facebook.

Los intentos de la joven para tranquilizar al su hermano fueron en vano. Entre sollozos, Chris le recriminó que había dedicado mucho tiempo a cazar monstruos: «Tengo todas las fotos de los Pokémon que he tenido, ¡y yo tenía a Mewtwo! –le espetó–, ¿sabes lo que cuesta?».

No son pocos los usuarios de Facebook los que se han sumado al dolor de Chris, que, lamentablemente, tendrá que volver a comenzar desde cero una nueva partida de Pokémon Go.