La cura para el Alzhéimer todavía está por encontrar, pero cada vez conocemos más cosas sobre esta enfermedad neurodegenerativa. En los últimos años se ha podido comprobar, por ejemplo, que entre las últimas áreas en desaparecer del cerebro afectado por ella figuran las encargadas de la memoria musical y la capacidad de sentir emociones. Por este motivo, la denominada música autobiográfica, las canciones que forman la banda sonora de nuestras vidas, pueden tener un papel importante en las terapias que combaten los efectos del Alzhéimer.

La última prueba la encontramos en un vídeo que se ha hecho viral en Facebook durante las últimas semanas. Un hombre llamado Kelly Ridingslo publicó en esta red social el pasado 5 de mayo; y desde entonces ha recibido cerca de 400.000 «me gusta» y ha sido compartido por más de medio millón de usuarios. Las imágenes muestran a Ridings cantando junto a su madre, de 88 años y enferma de Alzhéimer, visiblemente feliz con su guitarra en la mano.

«Mamá tiene ya 88 años», explica Ridings en la descripción del vídeo, «tiene Alzhéimer y necesita asistencia diaria, pero todavía puede tocar y cantar mejor que nadie para mí. Mientras cantaba con ella esta noche me di cuenta de que nunca nos había grabado cantando juntos, de manera que decidí filmar un par de canciones para la posteridad». Lo que no esperaba es que el vídeo fuese a tocar la fibra sensible de decenas de miles de personas en todo el mundo, conmovidas por la mirada que conecta a madre e hijo mientras cantan.

«La echo de menos la mayor parte de los días, pero siempre vuelve a mí cuando cantamos», afirma Kelly Ridings. El poder de la música para conectar con nuestras emociones queda una vez más de manifiesto. Recientemente saltó a la fama un enfermo de Alzhéimer que recupera la vitalidad al cantar con su hijo, con una voz portentosa que hizo las delicias de Facebook. Escuchar a su marido cantarle cariñosamente «You’ll Never Know» también ayudó a una anciana de 93 años a sonreír en sus últimos días de vida.