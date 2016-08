Una estrella de fútbol americano come con un niño autista al que nadie quiere acompañar nunca

Un jugador de fútbol de la universidad de Florida ha cambiado la vida de un niño de 11 años con autismo después de comer con él cuando estaba sentado solo en la cafetería de su escuela, según ha explicado la madre del pequeño.

Leah Paske, de 39 años, compartió una foto en Facebook del momento ocurrido el martes en la Universidad del Estado de Florida entre el jugador Travis Rudolph y el pequeño Bo. La madre de Bo, que constantemente se preocupa porque su hijo siempre está solo, dijo que se echó a llorar cuando un empleado de la escuela le envió la imagen.

El gesto es «aparentemente pequeño», pero significaba un mundo para ella, según comentó a «Time» el miércoles pasado. «Eso es todo lo que se necesita: pequeños actos de bondad. Y se puede cambiar la vida de alguien», dijo Paske. «Estaba tan conmovida y agradecida de que él hubiese pasado ese momento con mi hijo».

Bo fue diagnosticado con autismo cuando tenía 3 años. La mayoría de los días come el almuerzo solo, aislado de otros estudiantes. «Es más desgarrador para mí de lo que parece ser para él», dijo Paske.

«Yo le pregunto, "¿Con quién has comido hoy?" Y él dice: "Nadie. Pero está bien, mamá". Es solo que no quiero que esté solo», explicó. «Me preocupa cada día. Me pregunto si en realidad no tiene ningún amigo. Es dificil».

El jugador dijo en una entrevista que él ni siquiera sabía que Bo tenía autismo. Estaba en el colegio haciendo una visita con otros compañeros cuando vio en el comedor a Bo.

«Yo había conseguido un poco de pizza. Le pregunté si me podía sentar con él. Dijo que sí y empezamos una gran conversación» , dijo Rudolph. «Es horrible que esté en esa situación. Es un gran chico. Me encantaría pasar un rato con él en cualquier momento».