Esto es lo que pasa cuando dejas 15.000 monedas en la calle

¿Qué haces cuando encuentras dinero en un lugar público? ¿Eres de los que mira a su alrededor, buscando al pobre incauto que lo ha perdido... o de los que se lo lleva rápidamente al bolsillo, haciendo bueno aquello de que "el que se lo encuentra, se lo queda"? En cualquiera de los casos, probablemente nunca te hayas topado con una montaña de 15.000 pequeñas monedas de cobre en mitad de un puente. Esa es la curiosa experiencia que han tenido algunos ciudadanos de Londres, que sin saberlo han sido parte de un experimento.

El blog Time Out nos relata la peculiar idea que han tenido y ejecutado dos jóvenes artistas, Jamahl McMurran y Lana Mesic. Abandonaron en plena calle una cantidad de dinero nada despreciable, 300 libras (cerca de 350 euros); pero lo hicieron utilizando 15.000 monedas de 2 peniques. Su intención no era otra que observar y grabar la reacción de los transeúntes para compartirla después en las redes sociales. Las imágenes se han hecho virales tanto en Twitter como en Instagram.

Quizá pienses que el primero que pasó cerca de la montaña de dinero decidió llenarse los bolsillos y salir corriendo, pero no fue así. La experiencia tuvo cierto recorrido. Una de las reacciones más divertidas fue la de un joven que quiso aprovechar la oportunidad para darse un 'baño' de dinero, como el mismísimo Tío Gilito.

This guy is awesome.... looking for some magic #coinsbythecanalpic.twitter.com/Dj4Dvojawn