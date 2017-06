Este es el primer «elfo» en la vida real

Ya no hace falta ver películas de ciencia ficción como «El Señor de los Anillos» porque ahora se ha convertido una realidad. Luis Padrón, un joven argentino de 25 años, es el primer elfo en la vida real. Para lograrlo, se ha gastado más de 300.000 dólares en tratamientos quirúrgicos.

El chico sufrió bullying y se refugió en los libros de fantasía. Desde entonces, ha querido ser uno de ellos. «Fui acosado e intimidado cuando era niño, y como escape me gustaba sumergirme en las películas de fantasía como Laberinto y La Historia Interminable, así como otros cuentos de fantasía,» dijo Luis Padron a medios argentinos.

La primera vez que se operó fue con 14 años y no ha parado. Inyecciones de Botox, liposucción en la mandíbula, cirugía de nariz, cuarenta rellenos, blanqueamiento de la piel, y así hasta casi un número interminable de intervenciones.

Being mysELF #elf #silverhair #whitehair #albino #alien #scleras #luvcolourvue #plasticsurgery #plasticsofhollywood #longhairboy #neverendingstory #labyrinth Una publicación compartida de Luis Padron (@luispadron.elf) el 10 de May de 2017 a la(s) 1:56 PDT

«Me considero trans-especie, de la misma manera que las personas trans se sienten, necesito llegar a ser lo que siento por dentro, no espero que la gente me entienda, sólo pido que me respeten», sostiene.

Esta nueva consideración no es nada anda extraña teniendo en cuenta que Caim Mortis, más conocido como «El Diablo» colombiano, también se ha sometido a numerosas operaciones para convertirse en un ser híbrido: mitad humano y mitad animal.