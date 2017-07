Este fue el menú vegetariano «oriental» que recibió un pasajero durante su vuelo

Un pasajero que volaba con la aerolínea Aegean Airlines, caracterizada por ofrecer gratis deliciosos y trabajados menús, se ha quejado en las redes sociales de la comida que le ofrecieron.

El hombre había solicitado un menú vegetariano «oriental» en la página web y sin embargo, recibió una bandeja con verduras envasadas junto a un cuchillo y un tenedor.

A pesar de que el pasajero observó los deliciosos menús de los demás, mientras que él tenía que conformarse con unas verduras cortadas, no mostró su descontento. Aunque una vez que salió del avión contó su experiencia por Internet, según el post de «Reddit».

«No me quejé de este delicioso plato. Pero entonces me di cuenta de que todos los pasajeros pidieron una comida vegetariana recibieron una galleta extra para el postre, así que pedí una», explica el usuario Musterlnabe. Así que el único alimento que comió durante el trayecto fue ese dulce.

No obstante, el pasajero ha reconocido que aunque no es vegetariano, tan solo come «buena carne». «Tengo que saber de dónde proviene, cómo fueron tratados los animales y qué comieron. Cuando no lo sé, pido un plato vegetariano».

Por su parte, la compañía se ha pronunciado sobre esta queja. «Parece que se le ofreció la versión vegetariana cruda, en lugar de la oriental. Si los detalles de la reserva del cliente están disponibles, estaremos encantados de revisar el tema y responder con más detalle a lo que sucedió», le dijo un portavoz a «Indepentent».