Esta es la mejor hora del día para practicar sexo según tu personalidad

Existen tantos horarios y momentos para hacer las cosas como personas distintas. Algunos se ponen en pie a las cinco de la madrugada, otros no salen de la cama antes de las once; hay quien cena a las ocho de la tarde y también está aquel que no tiene más remedio que hacerlo después de medianoche. Con el sexo ocurre lo mismo: cada uno trata de disfrutarlo cuando le parece más oportuno. Pero... ¿hay un momento del día especialmente adecuado para el sexo?

El psicólogo Michael Breus asegura que sí y añade que ese instante concreto tiene que ver con nuestro forma de ser, tal como recoge el blog Viral Thread. «El 70% de la gente practica sexo basándose simplemente en la conveniencia, que suele coincidir con el momento en que se acuestan para dormir», critica el doctor, en una entrevista concedida al New York Post. Para establecer cuál es la mejor hora del día para el sexo según la personalidad, Breus ha establecido cuatro grandes tipos de carácter, a los que ha puesto nombres de animales.

Por un lado están los delfines, que son introvertidos, inteligentes y cautos, así como perfeccionistas y amantes del detalle. Evitan las situaciones de riesgo y por lo general se despiertan con sensación de cansancio, que desaparece más bien hacia última hora de la tarde o primera de la noche. Por eso el momento idóneo para ellos es alrededor de las 20:00, porque es cuando sus niveles de testosterona alcanzan puntos más elevados.

También tenemos los lobos: impulsivos y creativos, aunque con frecuencia malhumorados y pesimistas. Al contrario que los delfines, ellos sí asumen riesgos y la búsqueda del placer está entre sus prioridades más importantes. No suele gustarles demasiado madrugar, pero Michael Breus sostiene que tendrán relaciones sexuales más satisfactorias si reservan para ellas algún hueco entre las 10:00 y las 10:30.

Los leones son individuos más bien prácticos y optimistas, así como personas estables y con pocos altibajos. Les gusta cuidar su salud, son madrugadores y se van a cama pronto, tan cansados por su actividad diaria que enseguida se quedan dormidos. El psicólogo recomienda que este tipo de personas disfruten del sexo nada más despertar, incluso entre las 06:00 y las 07:00 de la mañana, sus horas de mayor energía y creatividad.

Y por último están los osos, amigables, extrovertidos y flexibles, siempre con la mente muy abierta. Prefieren mantenerse felices y ponen mucho de su parte para evitar confrontaciones. Les cuesta mucho levantarse porque duermen profundamente, aunque pocas horas; y empiezan a ser realmente productivos hacia el mediodía. Este tipo de persona es la que cuenta con más franjas horarias para elegir: el especialista Michael Breus les aconseja practicar sexo bien nada más despertar, bien hacia las 21:00.