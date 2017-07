El escalofriante motivo por el que esta isla se vende por menos de lo que cuesta un piso

Si accedes a cualquier web dedicada a la compra-venta de pisos puedes comprobar hasta qué punto deberás rascarte el bolsillo si deseas adquirir una vivienda en las mejores zonas de Madrid o Barcelona. Es sencillo acercarse al medio millón de euros, o incluso rebasar esa barrera, por un inmueble cercano al centro. Algo similar sucede en muchas capitales europeas y Edimburgo no es una excepción. Sin embargo, en Escocia puedes adquirir una isla completa por un precio parecido... aunque la oportunidad tiene su letra pequeña.

El blog DGWGO nos descubre este pequeño paraíso con pasado oscuro, al sudoeste de Escocia. Se trata de Little Ross Island, que está a la venta por 325.000 libras, una cantidad equivalente a poco más de 369.000 euros. Casi 12 hectáreas de tierra rodeadas de mar que incluyen una casa de seis dormitorios con patio. En la isla hay también un imponente faro del siglo XIX que funciona sin intervención humana y que no es parte del paquete. Es justo allí donde se esconde el secreto del sorprendente precio de la propiedad.

Hace algo más de medio siglo, el nombre de Little Ross Island pudo leerse en numerosos periódicos británicos e internacionales. Dos personas que visitaban la isla descubrieron el cuerpo sin vida de uno de los trabajadores del faro, un hombre llamado Hugh Clark. Un compañero suyo, Robert Dickson, fue condenado a muerte en la horca por el asesinato; aunque su sentencia fue finalmente cambiada por una cadena perpetua. Hasta ese momento, una pequeña comunidad habitaba el lugar.

«Con un poco de trabajo y cariño, las propiedades en la isla pueden convertirse en algo realmente impresionante. Little Ross Island puede ser de nuevo un retiro perfecto que disfruten nuestras futuras generaciones», explica el experto inmobiliario David Corrie, convencido de las «extraordinarias posibilidades de desarrollo» que tiene la propiedad. Aunque se desconoce si ha comenzado ya el goteo de ofertas por su adquisición, los responsables de la venta admiten que esperan mucho interés tanto desde el Reino Unido como desde otros países del mundo.

Si te planteas comprar Little Ross Island debes tener en cuenta que necesitarás un helicóptero o un barco para llegar a ella. Además de la vivienda, en la isla hay tres graneros en ruinas. De lo que no tendrás que preocuparte es de la energía eléctrica, proporcionada por paneles solares y una pequeña turbina eólica. No es la primera vez que surgen oportunidades de este tipo: en esta sección ya te hablamos en su día de cinco islas que puedes comprar por menos de lo que cuesta una casa.