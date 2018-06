La divertida alianza entre dos perros y un bebé para conseguir golosinas Los animales «liberan» a la pequeña para que ésta les proporcione comida

La convivencia en casa con bebés y mascotas es garantía de grandes esfuerzos, pero también de grandes satisfacciones. Los animales y los más pequeños del hogar «conectan» a menudo, como si hablasen el mismo idioma, compartiendo momentos entrañables con su amistad. A veces se entienden tan bien que son capaces de urdir alianzas para conseguir lo que desean. Así lo demuestra un vídeo que se ha hecho viral en YouTube durante los últimos días, protagonizado por dos golden retriever y una niña de 15 meses.

Las hilarantes imágenes han sido publicadas en el canal Cheese Pups. Se trata la grabación de una cámara de seguridad instalada en la habitación de Chloe, la bebé hija de Chris y Nina. Los jóvenes padres decidieron instalar el dispositivo tras encontrar a la pequeña fuera de su cuarto varias veces, a primera hora de la mañana. ¿Cómo era posible, si es aún demasiado bajita para alcanzar el pomo de la puerta? Intrigados, colocaron la cámara en un esquina de la estancia y esperaron para obtener pruebas definitivas.

Lo que encontraron en la cinta dejó sin palabras a Chris y Nina. Como puedes observar en el vídeo sobre estas líneas, no es Chloe quien abre la puerta de su habitación. Es alguien que entra allí con la intención premeditada de despertar a la bebé. Son Bleu y Colby, los dos perros golden retriever que forman parte de la familia. Visiblemente excitados, los canes van directos a llamar la atención de la cría, haciendo que se ponga en pie y termine por seguirles fuera del cuarto.

Las mascotas no están buscando alguien con quien jugar, sino una cómplice para sus fechorías. Tal como explican Nina y Chris, son conscientes de que Chloe es mucho más generosa que los adultos a la hora de repartir comida, en especial cuando sus padres no están supervisando la situación. Despertar a la niña y hacer que se levante no es más que el paso previo a asaltar a la cocina e invitarla a abrir el cajón de las chucherías. Un golpe perfecto.

Descubrir el plan resultó tan divertido como emotivo para Chris y Nina. También para los más de 2 millones de personas que han visto el vídeo desde su publicación, hace un par de semanas. Por si no había quedado claro con las imágenes, los padres explican que sus perros han aceptado fenomenal la llegada a casa de Chloe, a quien miman y cuidan durante todo el día. Eso sí, pronto tendrán que idear nuevas estrategias para sus «atracos»: la familia planea una mudanza... y mejorar las medidas de seguridad en la habitación de la pequeña.