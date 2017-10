Twitter Diez cosas muy «frikis» que puedes hacer durante el cambio de hora Desde empezar a estudiar una carrera, hasta seguir de fiesta. Los planes pueden ser muchos, aunque sabemos que, finalmente, acabarás durmiendo

Atención, paren las rotativas. Por si todavía no te has enterado (algo difícil) en la madrugada del sábado al domingo ha tocado atrasar los relojes una hora. Más concretamente, a las 3:00 han vuelto a ser las 2:00. Una increíble ventaja celebrada por los más fiesteros y, como no podía ser de otra forma, por todos aquellos que adoran quedarse en la cama «cinco minutitos más». Pero... ¿Qué planes se pueden hacer con este cambio? ¿Cómo aprovechar esos sesenta minutos que nos regala el reloj? Nosotros -con la inestimable ayuda de Twitter- te proponemos diez planes muy, pero que muy, «frikis».

1-Asegurarte de que no has viajado en el tiempo.

2-Comprarte un gallo para que te despierte al amanecer y resuelva tus dudas sobre el diabólico cambio de hora.

Es mejor tomar con un poco de humor el #CambiodeHora, así mañana lunes estaré más adaptada 😃!! pic.twitter.com/QOfduF1arF — Myriam Geminiani T. (@MyriamGeminiani) 13 de agosto de 2017

3-Cambiar todos tus relojes de hora.

4-Mantener relaciones sexuales.

5-Tirar de lo clásico: dormir más.

6-Preguntar al resto si era hoy cuándose se cambiaba la hora.

7-Volver a cenar.

8-Seguir de fiesta.

9-Si eres estudiante... Afianzar esa lección que tanto te cuesta durante una horita más.

10-Pensar un chiste absurdo sobre el cambio de hora