El despiste del vicepresidente de EE.UU. en la NASA: apoyarse donde pone «no tocar»

Mike Pence revolucionó las redes sociales el pasado jueves al hacerse pública una foto en la que aparece tocando la superficie de la nave espacial Orion, exactamente al lado de un cartel en el que se lee claramente la advertencia «no tocar». Miles de memes no tardaron en inundar rápidamente la red.

El segundo de Trump ha querido tomárselo con humor, y al día siguiente publicó un tweet con la imagen, remarcando la posición de Marco Rubio y acompañada de un texto en el que le culpaba. El senador de Florida se encontraba justo detrás de él en el momento en que fue tomada la inoportuna instantánea.: «Lo siento @NASA... ¡@MarcoRubio me retó a hacerlo!»

La divertida situación tuvo lugar durante la visita oficial de los mandatarios estadounidenses al Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida), para debatir acerca de los objetivos del Gobierno republicano en el ámbito de la exploración espacial.

Por su parte, el senador Marco Rubio también decidió sumarse al juego, respondiendo al tweet acusatorio de Pence: «Para ser justos, yo advertí al Vicepresidente que 'quien rompe, paga'».

In fairness, I warned @VP that "you break it, you own it" https://t.co/X5ROcnDVCd

En el amistoso rifirrafe tampoco podía faltar la propia NASA, que decidió zanjar el asunto con otro tweet en tono humorístico respondiendo a ambos: «No pasa nada por tocar la superficie. Íbamos a limpiarla de todos modos. ¡Fue un honor recibirlo!».

It was OK to touch the surface. Those are just day-to-day reminder signs. We were going to clean it anyway. It was an honor to host you! https://t.co/gu8zxknsJv