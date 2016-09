Cuatro mitos que no te harán perder peso

Ideas falsas que se extienden gracias a los incontables artículos difundidos para ayudarte a perder peso. Las dietas milagros y las frases hechas tienen una fuerte acogida entre el gran público en un tiempo en el que la preocupación por el creciente sedentarismo en el primer mundo no para de crecer. En cambio, este estudio del New England Journal of Medicine (NEJM), que ha publicado «The Independent», se encarga de desmontar cuatro mitos largamente extendidos y basados en ideas falsas.

Mito 1: Pequeños cambios en su dieta o en sus ejercicios dará lugar a grandes cambios de peso duraderos.

«Desafortunadamente esto no es cierto. A la hora de perder peso, dos más dos pueden sumar tres y no cuatro. Esto no significa que pequeños cambios más saludables no hagan que tu vida sea más saludable, pero sí que por un bocado menos no vas a perder peso. Para perder varios kilos se necesitan grandes cambios en la dieta y hacer ejercicio».

Mito 2: Fijar objetivos realistas cuando estás tratando de perder peso es importante porque de lo contrario te sentirás frustrado y perderás menos kilos.

«Los pacientes a menudo llegan con objetivos ambiciosos para perder peso, y nosotros, como médicos de familia casi siempre decimos: ¡adelante! (con sentido y con cuidado por tu salud). No hay pruebas de que tener objetivos ambiciosos lleve a la frustración sino todo lo contrario: llevará a mejores resultados».

Mito 3: Perder muchos kilos rápidamente es pan para hoy y hambre para mañana. Los volverás a ganar tan rápido como los perdiste.

«Una vez más, los estudios han demostrado que perder mucho peso en poco tiempo no significa que a la fuerza los recuperarás con la misma rapidez. No tenemos pruebas de que sea más recomendable ir «lento y constante».

Mito 4: Tener relaciones sexuales quema las mismas calorías que caminar kilómetro y medio.

Según el estudio, un hombre de 30 años que tenga sexo durante diez minutos (el promedio es de 6) solo quemará 20 calorías, 14 más que estar sentado viendo la televisión.