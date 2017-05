Capturan a una paloma que llevaba casi 200 pastillas de éxtasis en su espalda

Las autoridades de Kuwait habían estado siguiendo una paloma que venía de Irak. Curiosamente, los agentes lograron detener al ave en un edificio cerca del propio departamento de aduanas.

Según el periódico local Al-Rai, se encontraron 178 pastillas de éxtasis en una pequeña bolsa adherida a la espalda del pájaro.

Las palomas se han utilizado durante muchos años para enviar mensajes, recorriendo hasta 1.800 kilómetros de distancia. Su velocidad de vuelo promedio es de aproximadamente 80 kilómetros por hora por lo que son ideales para transportar cosas rápidamente.

Los usuario de redes sociales no podían creerlo:

Police catch a pigeon with 200 ecstasy pills hidden in a little backpack pic.twitter.com/vSB9eYtd84