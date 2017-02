Los 9 consejos de la gurú del orden Marie Kondo para tener una casa perfectamente organizada

Tener una casa perfectamente ordenada es el reto diario de millones de personas. Sin embargo, el stress del día a día, la velocidad en la que se vive y la sociedad consumista en la que estamos sumergidos (por ejemplo, los armarios se llenan de tantas prendas que es fácil olvidar todo lo que se posee) hacen casi una 'misión imposible' dos cosas: tenerlo todo ordenado y dedicarle todo el tiempo que se quisiera al hogar.

No obstante, ahora es posible gracias al método de Marie Kondo, más conocido como el método KonMari, que desde hace varios años viene sumando seguidores que no cesan de contar las ventajas de practicar este sistema está basado en una especie de 'feng shui' particular.

Marie Kondo es una experta organizadora japonesa que puede presumir de haber obtenido el rango de 'gurú mundial del orden' gracias a su sencillo método basado en tener las cosas almacenadas en el lugar adecuado y quedarte solamente con lo que realmente amas y te hace feliz, de tal modo que para Marie Kondo la organización es toda una terapia que pretende llenar de paz e inspiración la vida. Su lema ha llenado a millones de mujeres que comparten en redes sociales y en YouTube los resultados de llevar a la práctica este método e, incluso, interactúan con la propia Marie Kondo a la que hacen conocedora, a través de fotografías, de sus ejercicios con el orden.

El método KonMari podría rellenar folios y folios, de hecho hay un libro llamado «La Magia del Orden» escrito por Marie Kondo que explica largo y tendido este sistema que se ha hecho mundial. No obstante, para facilitarte la tarea desde Diario Sur resumen el método para que tomes nota y lo apliques a tu casa. ¡Verás como no te arrepientes!:

1. Almacena lo que te da alegría

Antes de comenzar a ordenar deberás sacar todo del armario, la estantería, etc. Una vez lo tengas todo por el suelo, ve cogiendo cada prenda u objeto y hazte las siguientes preguntas: ¿lo quieres de verdad?, ¿es necesario?, ¿me hace feliz? Si la respuesta es afirmativa te quedarás con él, en caso de negación, tíralo o dónalo, en función del estado en que se encuentre.

2. Ordena por categorías

Cuando ya se sabe qué es lo que va a permanecer en la casa, es el momento de pasar a ordenar por categorías, ya que según el método KonMari, de esta forma se logrará un mejor orden. Es decir, que si se empieza por la ropa se deberán ordenar todos los armarios y cajones en los que haya prendas en su interior.

3. Empieza por la ropa

Según Marie Kondo, hay que comenzar de lo más sencillo a lo más complicado y para ella la ropa es lo más fácil porque es lo que resulta más simple de "desechar". Después será el turno de libros, papeles, otros objetos y, por último, todos aquellos elementos que tengan un carácter sentimental (fotos, recuerdos...), que será lo que más complicaciones genere a la hora de decidir que se guarda y que se elimina.

4. Guarda por tipología y no disperses espacios

Otra clave del método Marie Kondo se basa en estos dos puntos: guardar todos los objetos del mismo tipo en el mismo sitio y no dispersar los espacios de almacenamiento. Además, solo hay dos maneras de ordenar las pertenencias: por tipo de objeto y por persona. Nunca se debe mezclar porque así se logrará el espacio que se necesita para comenzar una vida llena de armonía.

5. Sencillez y todo a la vista

A la hora de ordenar la clave recala en la sencillez máxima. Así, lo suyo es que el almacenamiento se haga de tal manera que esté todo a la vista y de una simple ojeada se pueda saber con lo que se cuenta. Para lograr este fin, Marie Kondo apunta que lo mejor es utilizar cajas (pueden ser de zapatos) o cajones, para ubicar la ropa.

6. Doblar verticalmente la ropa

La ropa debe doblarse de manera vertical ya que así ocupará menos espacio y se podrá observar perfectamente lo que hay sin tener que meter la mano para revolver todo. La manera de doblar la ropa consistirá en ir formando pequeños rectángulos con ella hasta que ésta se mantenga por sí sola en pie (en caso de que se caiga habría que volver a doblar todo hasta conseguir este objetivo). Si son pantalones lo que se va a doblar habrá que abrochar botones y cerrar cremalleras, planchar con la mano para que no haya arrugas y empezar con los dobleces, en cuanto a los bolsos, lo mejor es meter uno dentro de otro para poder colocarlos en su ubicación.

7. No gastes dinero en productos de almacenaje para guardar las cosas

Hoy en día es muy fácil encontrar en tiendas de decoración y bricolaje componentes que facilitan el orden en el hogar. Sin embargo, el método KonMari es contrario a ello, ya que según marcan sus principios se pueden solucionar los problemas de almacenamiento con artilugios habituales que se encuentran en cualquier casa, de hecho, para Marie Kondo son fundamentales las cajas de zapatos vacías, puesto que son perfectas en tamaño, material, durabilidad, facilidad de uso y atractivo. También son perfectos los rollos de papel higiénico para meter ropa interior o almacenar cables.

8. Minismalismo extremo en cuanto decoración

La casa no puede parecer un museo lleno de muebles y chismes sobre mesas, aparadores o estanterías, sino todo lo contrario, ya que debe ser el reflejo más claro de que menos es más. Así, que elimina todo aquello que no te hace feliz y retira todo el exceso de información visual (muebles y demás elementos decorativos) para que la habitación no resulte cargada.

10. Aplica todos los puntos anteriores a todas las zonas del hogar

Es decir, de igual manera que Marie Kondo indica como ordenar la ropa en el armario, se debería organizar, por ejemplo, la cocina o las estanterías repletas de libros. Así que ya sabes tíralo todo al suelo, decide qué es lo que te hace feliz, deshazte de lo que no quieras y comienza a poner orden en tu casa y en tu vida.