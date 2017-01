Zidane vuelve a sufrir: «Lo que me preocupa son las lesiones»

Zidane ensalzó la actuación decisiva de Ramos: «Ha marcado dos goles que nos han dado la victoria. Sabemos que nuestro capitán puede decidir los partidos, pero conseguido el triunfo lo que me preocupa es otra cosa, las lesiones». El entrenador fue directo: «Luka Modric tiene una molestia y espero que no sea nada importante. La lesión de Marcelo puede ser más seria». El brasileño se dolió de la pierna izquierda y puede sufrir una rotura muscular. Mañana se la harán pruebas.

«Ramos ha vuelto a ser decisivo, sabemos que puede ser determinante y lo ha sido»

El responsable del líder no habló siquiera de su título de campeón de invierno. Estaba obsesionado con las bajas, que han marcado esta fase complicada del conjunto blanco: «Se lesionó Dani (Carvajal) y ahora tenemos estas dudas de Luka y Marcelo». Y abordó la suplencia de Danilo: «No le saqué porque estaba lesionado. Sintió molestias ayer y hoy por la mañana no se sentía a gusto. No he querido arriesgar con él, porque ya tenemos otras lesiones. Le dejé en la convocatoria porque no podía coger a un jugador del Castilla».

El francés tiene previsto contar con el brasileño en Vigo. «Espero que pueda jugar el miércoles. Lo importante ahora es descansar, pues en tres días tenemos otro partido muy importante».

Valoró la falta de gol de Cristiano y Benzema: «Es cierto que últimamente no han acertado, pero eso no me preocupa. Hay que afrontar las cosas con tranquilidad, es la única forma de progresar. Volverán a marcar. Ramos ha sido de nuevo el hombre determinante».