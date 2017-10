Real Madrid-Eibar Zidane: «Es una vergüenza decir que Benzema está sobrevalorado» El técnico critica a Lineker y afirma: «Karim es el mejor del mundo, se asocia con todo el equipo, adoro su fútbol, marca 25 goles y da 30»

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

@tgm46 21/10/2017 13:24h Actualizado: 21/10/2017 14:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Zidane y Cristiano serán elegidos el lunes los mejores del mundo en sus cargos, entrenador y futbolista. La FIFA otorga los premios The Best y los dos madridistas refrendarán con sus galardones la mejor temporada de la historia del Real Madrid, el curso 2016-17, con la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, la Liga y la Copa de Europa en el orden cronológico de cuatro títulos conquistados que dieron paso en la campaña actual a otra Supercopa de Europa y la Supercopa de España, camino de otro Mundial de Clubes en diciembre. ABC cuestionó a Zidane si se sentía el mejor técnico del planeta. Y el francés fue cristalino: «No me siento el mejor entrenador del mundo, no lo soy. Recibiré el premio con mucho placer, pero no me considero el mejor».

«No me siento el mejor entrenador del mundo, no lo soy», afirma Zidane, que el lunes recibirá ese reconocimiento como mejor técnico del planeta El responsable del campeón de Europa y de Liga salió en defensa de Benzema, criticado por el exjugador Lineker al decir que está sobrevalorado.«Es una vergüenza decir que Karim está sobrevalorado. Karim es el mejor del mundo. No estoy de acuerdo con los que afirman que quien lleva el número nueve del Real Madrid solo debe marcar muchos goles. No. Yo adoro el fútbol de Karim, porque se asocia con el juego de todos sus compañeros. Karim nunca marcará 50 goles, pero hará 25 o 30, sí lleva el gol en su cabeza, pero marca 25 y da 30».

«Benzema nunca marcará 50 goles en un año, pero sí tiene el gol en la cabeza y su fútbol es más completo» El Real Madrid vuelve a atacar un partido complicado, porque juega en el Bernabéu, donde ha perdido siete puntos en la Liga, los que le faltan en la clasificación, perjudicado por los árbitros, sí, pero el club no se justifica en ello, conste. En Champions también perdió dos, ante el Tottenham. En todos los casos, frente al Valencia, el Levante, el Betis y el conjunto inglés, el equipo de Zidane pagó muy caro un error: su falta de acierto en el remate. Quince veces disparó a portería ante Lloris, el martes, y el único gol madridista llegó de penalti. «No estoy preocupado por la falta de acierto», subrayó el marsellés. «Tenemos cosas positivas y marcaremos de nuevo goles como siempre».

La realidad es que los blancos crean un promedio de seis oportunidades claras por partido y ahora marcan una o dos, cuando la media de acierto la temporada pasada era de 2,83 tantos por encuentro, casi tres dianas por partido. Ahí está la diferencia. Una diferencia que se basa en una menor velocidad punta, tras la explosión física buscada en agosto para ganar las dos Supercopas. Ahora, la plantilla se encuentra físicamente con una enorme resistencia, llega perfecto hasta el final a todos lo balones, pero no con la punta de velocidad que rompe defensas encerradas, que es lo que el campeón de Europa y de Liga se topa en los duelos en su estadio. «La gente ha olvidado que ganamos dos títulos en agosto, que llevamos ya dos títulos», respondió Zidane con optimismo. «Estamos a cinco puntos del líder, no hemos perdido nada y nos encontramos en el buen camino».

La baja de Keylor da otra oportunidad de disputar varios partidos a Kiko Casilla. «Keylor no ha recaído en su lesión, es otra», precisó el responsable del equipo. «Hablo con los médicos y me dicen que no hay razón para este cúmulo de lesiones. Son cosas que pasan en el fútbol», adujo el entrenador.

Es posible que Varane descanse y juegue Nacho. Asensio apunta a la titularidad después de haber jugado solamente veinte minutos ante el Tottenham.