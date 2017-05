Zidane, a tres finales de la gloria: «Solo pienso en positivo»

Zidane sufrió demasiado. «Tras los dos primeros goles lo pasamos mal quince minutos». Y Keylor salvó al Real Madrid con seis paradones ... y dos disparos a la madera que no entraron.

Zidane no especula, irá a Vigo y Málaga a ganar, aunque le valen cuatro puntos en los dos partidos

El primero fue un tanto de listo, de Nacho. El segundo lo creó James. Fue el culpable del 2-0, rematado después por Cristiano. Dirigió el ataque del conjunto blanco en veinte minutos magníficos que se plasmaron en dos goles. Y después sufrió con sus compañeros el acoso sevillista. James fue sustituido por Casemiro a la hora de partido en el intento de Zidane de detener la presión de los hombres de Sampaoli. Y el colombiano tuvo un gesto que lo decía todo sin palabras. El número «diez» vio la tablilla que pedía su cambio, se quedó a medio camino, se detuvo como un torero y dio una vuelta a ruedo sobre su propio cuerpo para despedirse con aplausos de todas las gradas. Los seguidores locales entendieron el mensaje y respondieron, puestos en pie, con una larga ovación. «No lo sé, no pienso en ello», aduce Zidane. «Ahora estamos centrados en ganar estas tres finales». James triunfó en su primera temporada en la entidad, para perder la titularidad con Benítez y con Zidane. El relevo de Casemiro, ayer, fue una metáfora perfecta de lo que le ha sucedido al colombiano en las dos últimas campañas. El brasileño le quitó la posición en marzo del año pasado y ha mantenido su primacía desde entonces. Y el francés argumentó que Casemiro también fue decisivo anoche: «No Nos dio mayor equilibro», razonó el responsable del plantel. « Realizamos un gran segundo tiempo».

El «diez» tiene una buena oferta del Manchester United. Todo se hablará después de la final de la Champions. El centrocampista quiere celebrar su segunda Copa de Europa y su primer título de Liga. «Sabemos que ganar título comporta esta presión», responde el entrenador. «Zizou» firmaría esta presión de por vida.

El esquema de Zidane necesitó anoche, es verdad, y como casi siempre, de la potencia de Casemiro y con el pivote defensivo varió la situación. Cristiano y Kroos superaron con otras dos dianas el momento crítico pasado por el Real Madrid. «Ahora nos faltan cuatro puntos para ser campeones, pero vamos a Vigo y a Málaga a ganar». Especular no va con Zidane.

La mala noticia fue la cartulina amarilla que recibió Nacho tras soportar una dura entrada de Correa. Es la quinta y le impediría jugar el miércoles frente al Celta en Vigo. El madrileño se levantó ante el delantero rival para recriminarle la acción con su mirada, pero no habló ni hizo nada más. Undiano amonestó a los dos, como Pilatos. El club madrileño recurrirá la tarjeta. «Espero que me la quiten, no hice nada», comentó el defensa.