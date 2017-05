Zidane: «Solo pienso en positivo»

Zidane está a cuatro puntos de la gloria en Liga, a tres finales del Olimpo. A cuatro puntos de conseguir su primer campeonato español como entrenador, el único gran torneo que le resta por conquistar al cabo de año y medio de trabajo como técnico al más alto nivel. A tres partidos de obtener el tercer doblete histórico de la entidad, Champions y Liga casados en un mismo año. Nadie ha logrado tanto en tan poco tiempo. Ya suma una Copa de Europa, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa. Como dice el francés, para gestionar estas plantillas importa más saber manejar personas que las tácticas. Ahora solo se centra en vencer al Celta, no en la Liga ni en el soñado doblete: «Solo me concentro en ganar en Vigo, voy partido a partido. Pienso en positivo, en que venceremos, pero tendremos un rival que intentará ganar y dar una alegría a su afición. No pienso en maletines (dinero extraordinario para los profesionales celestes), son profesionales y que saldrán a ganarnos».

El partido de Vigo debió disputarse el 5 de febrero y se ha retrasado hasta mañana para convertirse en una final de liga por culpa de la imprevisión de los calendarios, que no dejaron ni una fecha libre

El Madrid necesita cuatro puntos entre Balaídos y La Rosaleda. Mañana viaja apor el título. Pendiente de la retirada o no de la quinta amonestación a Nacho, Zidane cuenta con Danilo, Varane, Ramos y Marcelo como cuarteto defensivo. «El equipo físicamente se encuentra muy bien». Cristiano, Isco y Lucas tienen cuatro cartulinas amarillas: «No calculo en reservar a nadie, salen a jugar y ya está. Llevan mucho tiempo con cuatro cartulinas».

«Me siento reconocido por el club.. eso creo», comentó con su sonrisa

Isco, que descansó frente al Sevilla,ante el conjunto celtista. El equipo de Berizzo perdió la semifinal de la Europa League y quiere rehacerse con un triunfo frente al Real Madrid en estey que ha sido retrasado hasta mañana para convertirse en una final liguera por culpa de la imprevisión de los calendarios. «Así ha sucedido y ya está. Hay que jugar en miércoles y ganar».

El Real Madrid solo necesita cuatro puntos para ser campeón español, pero «Zizou» y sus hombres no saben especular, no saben salir a puntuar, es algo genético en el ADN del club jugar al ataque siempre, y abordarán las dos jornadas con la única intención de vencer en ambos campos. El entrenador si siente reconocido: «Yo me siento reconocido en el club... creo».

Habló de Keylor y del futuro: «Tengo tres porteros muy buenos y lo que pase después ya veremos, ahora solo hay que luchar por dos títulos, es lo único que nos importa ahora».