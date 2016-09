Zidane revoluciona el Real Madrid

Zidane ha creado un ambiente de alegría que el Real Madrid, siempre en la diana de todas las polémicas, agradece con la misma sonrisa que exhibe el francés. Es esa sonrisa la que desdramatiza las situaciones. Le cuestionan al técnico si piensa que tiene flor, como decían de Miguel Muñoz. Y el entrenador se ríe en vez de responder con acritud. Manifiesta que tiene la suerte de haber jugado y entrenado en el club blanco, sueño que pocas personas consiguen, y se guarda para el «off the record» su contestación. «Zizou» opina que en el fútbol no hay suerte. No hay fortuna en su volea triunfal al Bayer Leverkusen. No hay flor en el tecnificado golpe franco de Cristiano al Sporting portugués. No hay lotería en el pase de James y el cabezazo de Morata. «Detrás hay mucho trabajo».

Lucas, Morata, James, Asensio, Pepe, Danilo, Isco, Kovacicy en el futuro Casilla forman la mejor reserva que nunca tuvo un técnico del Real Madrid. Zidane la exploatá en su justa medida

Es ese buen rendimiento de Lucas, James, Kovacic, Pepe, Danilo, Casilla y el propio Morata, el que le incita a darles partidos. El francés pretende igualar hoy el récord de victorias consecutivas de Guardiola en la Liga, dieciséis, con una revolución en el once y en la estrategia que la lesión de Bale y el proceso gripal de Cristiano han facilitado. Hoy volverá a utilizar un 4-4-2 real, un esquema más equilibado. Tiene tanto banquillo, no obstante, que ni siquiera sin sus dos líderes puede satisfacer a todos los demás en la alineación inicial.

El responsable deportivo del plantel se toma cada jornada como una final. Es su bandera para poder ganar la Liga y no tirarla por despistes o cansancio de los titulares. Su filosofía es cambiar la mitad del equipo en cada encuentro con el fin de alinear siempre futbolistas frescos y más motivados. Reflexiona que con esta planificación otorga confianza a todos sus hombres, se ilusionan porque disfrutan de oportunidades y genera la competencia máxima con los teóricos titulares. Hay siete partidos en tres semanas y esta noche da asueto a Ronaldo y Bale porque jugarían mermados y en la reserva posee muchos fubolistas para rendir igual o mejor que los dos jefes del equipo. Si hoy disputara una gran final, el portugués y el galés estarían en la alineación. Prefiere reservarlos para medirse el miércoles al Villarreal. Y mira a medio plazo con las visitas a Las Palmas y al Borussia Dortmund.

Queiroz le quemó a Zidane en 2004

Zinedine desecha forzar al galés. En otras ocasiones recayó en las lesiones por precipitar su reaparición. Y el francés cree en el reparto de esfuerzos porque posee, sin duda, el mejor banquillo de la extensa historia del Real Madrid. Ninguna plantilla blanca, ni con Villalonga, ni con Miguel Muñoz, ni con Beenhakker, ni con Capello, ni con Heynckes, ni con Del Bosque, ni con Mourinho, ni con Ancelotti, tuvo en la reserva un cartel como el actual: James Rodríguez, Lucas Vázquez, Morata, Isco, Asensio, Pepe, Kovacic y Danilo, además de Kiko Casilla cuando Keylor regrese al once. Es todo un equipo de internacionales sin hueco en

El técnico tiene otro argumento, vivido en sus propias carnes, para fomentar la rotación constante como beneficiosa para titulares, suplentes y el equipo en general. Nunca olvidará a Carlos Queiroz, el técnico portugués que en la campaña 2003-04 le hizo jugar 52 partidos y más minutos que nunca en el Real Madrid. Le quemó. Solo en el Burdeos de la temporada 95-96 disputó más encuentros, 63.

El francés no quemará a ninguno de sus futbolistas. Rota para que cuando salten al campo sepan que unos días antes hubo otro compañero que lo hizo bien en su puesto. No hay mayor motivación. Y lanza un mensaje contra el aburguesamiento de los teóricos fijos.

Lucas, Morata y James, los triunfadores junto a Cristiano del milagro de Fátima vivido frente al Sporting de Portugal, aspiran a ser titulares esta noche. El colombiano espera recuperar crédito. Se lo ha ganado.